Protegen salud de los damnificados

Cultural

Los Andes y la selva del Perú han sido escenario de innumerables historias, la mayoría de ellas narradas bajo una óptica realista. No se trata de meras decoraciones: ambos paisajes, agrestes, no del todo domesticados, acaban siempre por imponer su presencia, ejerciendo un protagonismo casi palpable. La Costa, en particular Lima, pretende erigirse como un lugar donde imperan la modernidad y la ciencia, en contraste con ámbitos supuestamente más primitivos y naturales.